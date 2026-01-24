Prato trovato con 30 grammi di cocaina e 700 euro in contanti | arrestato

La polizia di Prato ha arrestato un giovane di 22 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 700 euro in contanti. L’intervento rientra nelle operazioni di controllo del territorio volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza urbana.

La polizia di Stato di Prato, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, ha arrestato pochi giorni fa in flagranza di reato un giovane di 22 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini della commercializzazione di.

