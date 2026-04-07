L’attrice Fausta Ascoli, di 78 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. È una figura nota e apprezzata nel teatro marchigiano, con una lunga carriera alle spalle. Le autorità stanno indagando per capire le cause del decesso, senza ancora rivelare dettagli specifici. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e amici dell’attrice, molto conosciuta nel panorama teatrale locale.

Fausta Ascoli, 78 anni, volto storico e amatissimo del teatro marchigiano, è stata trovata senza vita nella sua casa. La notizia è arrivata all’improvviso, nella serata di Pasqua, e ha lasciato senza parole chi la conosceva e chi l’aveva vista mille volte sul palco. Fausta Ascoli se n’è andata così, lontano dai riflettori che per anni l’avevano accompagnata, ma restando impressa nella memoria di un pubblico che aveva imparato ad amarla. Non era solo un’attrice. Il suo lavoro, sempre legato alle Marche, l’ha portata a interpretare ruoli intensi, spesso costruiti su quella forza silenziosa che era anche la sua cifra personale. Accanto al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta in casa l’attrice Fausta Ascoli

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