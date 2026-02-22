Alessandra era incinta | trovata morta ad Ascoli in una tenda assieme a Evandro

Alessandra, incinta, è stata trovata morta in una tenda vicino al fiume Tronto, insieme a Evandro. La scoperta avviene dopo una notte di ricerche, in cui la polizia ha trovato tracce di un'alterazione sul luogo. La causa della morte sembra legata a un episodio violento che coinvolgeva entrambi. Gli investigatori stanno analizzando testimonianze e oggetti trovati sul posto. La comunità resta sconvolta davanti a questa tragica vicenda.

Ascoli Piceno, 22 febbraio 2026 – Quando l’alba ha illuminato il greto del fiume Tronto, la città di Ascoli si è trovata davanti a una tragedia difficile da accettare. Dentro una tenda montata a pochi passi dal cimitero di Borgo Solestà sono stati trovati morti Alessandra Nigrotti, 29 anni, ed Evandro, 32. Accanto a loro, il cagnolino di lui, vivo ma intontito, rimasto a vegliare i due corpi come ultimo testimone silenzioso di una notte fatale. L’allarme è scattato di prima mattina. I soccorritori hanno raggiunto la zona indicata da una segnalazione, ma ogni tentativo di salvare la coppia si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

