Coppia trovata morta ad Ascoli Piceno

Due persone, un uomo e una donna tra i 35 e i 40 anni, sono state trovate senza vita all’interno di una tenda nei pressi del cimitero di Ascoli Piceno. I soccorsi intervenuti sul posto hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando eventuali elementi utili per capire cosa sia successo in quella zona.

15.42 Due persone, un uomo e una donna di 35-40 anni, sono state trovate morte all'interno di una tenda vicino al cimitero di Ascoli Piceno. A lanciare l' allerta una donna,anche lei senza fissa dimora. Il cane dei padroni ha vegliato sulla coppia fino all'arrivo dei soccorsi. Secondo i primi accertamenti del medico legale, non risultano segni di violenza sui corpi. L'ipotesi più probabile al momento è che i decessi siano stati causati dalle esalazioni di una stufa presente all'interno della tenda.