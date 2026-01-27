La possibile operazione di rientro di Kolo Muani alla Juventus sta suscitando interesse e segnali positivi. In queste ore si registrano sviluppi che potrebbero influenzare il mercato dei bianconeri, offrendo nuove opportunità in attacco. Restano da valutare le strategie e le trattative in corso, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sui prossimi passi del club.

Kolo Muani Juve, segnali incoraggianti per i bianconeri sul possibile ritorno del bomber francese: ecco che cosa sta succedendo in queste ore. La Juventus accende il finale di mercato con un ritorno di fiamma improvviso, decisa a sfruttare ogni minima opportunità per potenziare l’attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, la società ci riprova per Randal Kolo Muani. MERCATO JUVE LIVE L’ attaccante francese resta l’obiettivo numero uno per queste ultime battute della sessione invernale. Nonostante l’esperto definisca l’affare come un’ operazione complessa a causa delle difficoltà logistiche ed economiche, c’è una novità sostanziale: il club bianconero ha avuto segnali su una sua possibile partenza da Londra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, segnali incoraggianti per i bianconeri: ecco che cosa sta succedendo in queste ore

In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Kolo Muani, il centravanti francese che interessa alla Juventus.

Nel calciomercato della Juventus, l’attenzione si concentra sull’attacco, dove al momento sembra aver preso il sopravvento un particolare giocatore.

