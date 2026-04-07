Trevisani avvisa tutti | La Juve farà un mercato importante Mi aspetto questi colpi

Un noto commentatore sportivo ha dichiarato che la squadra di calcio sta pianificando un mercato significativo nel prossimo periodo. Ha indicato alcuni giocatori di cui si attendono arrivi e ha preannunciato investimenti rilevanti per rafforzare la rosa. La discussione si concentra sulle possibili operazioni di mercato e sulle prospettive future della squadra, senza entrare in dettagli specifici sui nomi coinvolti.

Zirkzee Juve, i bianconeri seguono da vicino l’attaccante. Le novità sulle richieste del Manchester United e sulla concorrenza Goretzka Juventus, conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco: i bianconeri vogliono muoversi così! Novità Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate: bianconeri in pressing ma. Le ultimissime sul portoghese Senesi Juve, solo conferme su questa pista di mercato: è lui il primo nome per rinforzare la difesa! Gli aggiornamenti Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. L’abbiamo pareggiata per un motivo» Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore: a Perugia il direttore di gara ha dato un rigore inesistente per questo intervento di Anghelé – FOTO Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani avvisa tutti: «La Juve farà un mercato importante. Mi aspetto questi colpi» Leggi anche: Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Causio avverte la Juve: «La potenzialità dell’Inter è allarmante, domani sarà dura. Mercato? Servono questi colpi per tornare competitivi»di Redazione JuventusNews24Causio avverte la Juve: «La potenzialità dell’Inter è allarmante, domani sarà dura». Trevisani: Con l'Irlanda del Nord raccapriccianti per 55'. Sono molto preoccupatoIl giornalista condanna la prima ora di gioco dell'Italia nella semifinale: Una bruttezza esorbitante. Ora l'allarme per la finale con la Bosnia ... tuttonapoli.net Juve, Trevisani: 'I bianconeri con Bremer in campo non prendono un gol dall'anno scorso'Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di Gleison Bremer, sottolineando come il brasiliano con il suo ritorno abbia blindato la ... it.blastingnews.com