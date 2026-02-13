Causio avverte la Juve | La potenzialità dell’Inter è allarmante domani sarà dura Mercato? Servono questi colpi per tornare competitivi

Paolo Causio mette in guardia la Juventus: l’Inter si è rafforzata in modo impressionante e domani sarà una partita difficile. La sua analisi si basa sulle ultime mosse di mercato dei nerazzurri, che hanno rafforzato il centrocampo con nuovi acquisti. La Juventus, secondo l’ex calciatore, deve intervenire rapidamente per migliorare la rosa e restare in corsa.

Causio avverte la Juve: «La potenzialità dell’Inter è allarmante, domani sarà dura». Le parole del doppio ex alla vigilia del Derby d’Italia. Franco Causio è intervenuto a Tuttosport alla vigilia del Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RICORDO – « I l mio ricordo è quello legato alla tripletta che ho fatto all’Inter nell’Aprile del 1972 in una gara vinta a Torino. Da li è arrivata la prima chiamata in Nazionale con Valcareggi, che mi chiamò per Italia-Belgio. Poi ci sono tanti Derby d’Italia che ho disputato, ricordo anche una sconfitta che ci costò il campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

