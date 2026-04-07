Durante il ponte di Pasquetta, il centro di Trento ha registrato un afflusso record di visitatori, con numeri molto superiori alla media abituale. I principali luoghi di interesse culturale, tra cui Muse e il Castello, hanno visto un enorme afflusso di persone, che hanno riempito gli spazi e contribuito a un’intensa attività turistica nella zona. L’evento ha attirato numerosi visitatori provenienti da diverse aree, creando un picco di presenze senza precedenti.

Il centro di Trento ha vissuto un ponte di Pasquetta caratterizzato da un afflusso straordinario di visitatori, che hanno riempito i principali poli culturali della città. Il picco di presenze è stato registrato in particolare presso il Museo delle Scienze (Muse) e il Castello del Buonconsiglio. La giornata del 7 aprile 2026 ha una partecipazione senza precedenti, con un numero di turisti che ha superato le aspettative. Molte persone hanno scelto di dedicare questo periodo festivo all’esplorazione della storia e della cultura locale, trasformando i musei cittadini in punti di aggregazione centrale. L’impatto dell’offerta educativa sui flussi familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento travolge i record: boom di visitatori tra Muse e Castello

Pasquetta da record in Irpinia: boom di visitatori tra natura, relax e tradizioneTempo di lettura: 2 minutiComplice il sole e temperature quasi estive, l’Irpinia ha vissuto una Pasquetta da tutto esaurito.

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