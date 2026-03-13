L’ingresso dei treni Tgv francesi nell’alta velocità italiana incontra ancora diversi ostacoli da risolvere. La questione riguarda questioni tecniche e normative che devono essere affrontate prima che i treni possano circolare regolarmente sul territorio nazionale. Finora non sono stati definiti i passaggi necessari per completare le procedure di autorizzazione e integrazione tra i due paesi.

L’ingresso dei nuovi treni francesi Tgv nell’alta velocità italiana sembra più complicata di quanto previsto. Tra ricorsi al Tar, gallerie troppo basse, richieste di slot aggiuntivi e di impianti di manutenzione e la presenza di due autorità di controllo, non sono poche le questioni da risolvere e il tutto con una data di scadenza: settembre 2027. Qualche giorno fa l’Antitrust ha autorizzato l’ingresso nel mercato italiano dell’alta velocità della compagnia ferroviaria francese Sncf, dando il via libera a un accordo che permetterà al nuovo operatore di accedere all’impianto gestito dalla Rete ferroviaria italiana. In questo modo, lungo i principali assi del paese, Torino-Milano-Roma-Napoli e Torino-Milano-Venezia, a partire da settembre 2027 appunto, ci sarà un terzo concorrente che andrà ad affiancarsi a Trenitalia e Italo treno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per l'ingresso dei Tgv francesi nell'alta velocità italiana ci sono ancora diversi nodi da sciogliere

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