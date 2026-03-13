Per l' ingresso dei Tgv francesi nell' alta velocità italiana ci sono ancora diversi nodi da sciogliere
L’ingresso dei treni Tgv francesi nell’alta velocità italiana incontra ancora diversi ostacoli da risolvere. La questione riguarda questioni tecniche e normative che devono essere affrontate prima che i treni possano circolare regolarmente sul territorio nazionale. Finora non sono stati definiti i passaggi necessari per completare le procedure di autorizzazione e integrazione tra i due paesi.
L’ingresso dei nuovi treni francesi Tgv nell’alta velocità italiana sembra più complicata di quanto previsto. Tra ricorsi al Tar, gallerie troppo basse, richieste di slot aggiuntivi e di impianti di manutenzione e la presenza di due autorità di controllo, non sono poche le questioni da risolvere e il tutto con una data di scadenza: settembre 2027. Qualche giorno fa l’Antitrust ha autorizzato l’ingresso nel mercato italiano dell’alta velocità della compagnia ferroviaria francese Sncf, dando il via libera a un accordo che permetterà al nuovo operatore di accedere all’impianto gestito dalla Rete ferroviaria italiana. In questo modo, lungo i principali assi del paese, Torino-Milano-Roma-Napoli e Torino-Milano-Venezia, a partire da settembre 2027 appunto, ci sarà un terzo concorrente che andrà ad affiancarsi a Trenitalia e Italo treno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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