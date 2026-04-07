Treni | incendio di un locomotore a gasolio nella stazione di Dicomano Evacuati passeggeri e personale

Nella stazione ferroviaria di Dicomano, nel tardo pomeriggio del 7 aprile 2026, si è verificato un incendio che ha coinvolto un locomotore alimentato a gasolio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato sia i passeggeri che il personale presente nell’area. Al momento, non sono state riportate vittime o feriti. La causa dell’incendio e i danni sono ancora in fase di accertamento.

DICOMANO – I vigili del fuoco stanno intervenendo dal tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile 2026, nel comune di Dicomano presso la stazione ferroviaria, per l’incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Sul posto inviate due squadre e mezzi in supporto. Il convoglio è stato evacuato dai passeggeri presenti dal personale di FS. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni: incendio di un locomotore a gasolio nella stazione di Dicomano. Evacuati passeggeri e personale Leggi anche: Treni: incendio di un locomotore a Rignano. Passeggeri messi in sicurezza Locomotore prende fuoco, passeggeri evacuatiDicomano (Firenze), 7 aprile 2026 – Ancora disagi per i pendolari della linea tra Firenze e il Mugello. Temi più discussi: Incendio nel bosco in zona Taverne; Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Incendio: Fiamme nel bosco sopra Taverne | blue News; Tragico incidente a Ceriale, morta una 60enne investita da un treno: circolazione sospesa per 4 ore tra Loano e Albenga. Treni: incendio di un locomotore a gasolio nella stazione di Dicomano. Evacuati passeggeri e personaleI vigili del fuoco stanno intervenendo dal tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile 2026, nel comune di Dicomano presso la stazione ferroviaria, per l'incendio di un locomotore alimentato a gasolio ... firenzepost.it Incendio di un locomotore diesel alla stazione di DicomanoIncendio a un locomotore diesel alla stazione ferroviaria di Dicomano: evacuato il convoglio, non ci sarebbero feriti ... gonews.it +++Frana in Molise, stop a treni e autostrada: Italia spaccata in due+++ - facebook.com facebook Martedì in Molise ci sono stati enormi problemi a causa di una grossa frana, che ha portato alla chiusura dell'autostrada A14 e alla sospensione di molti treni. La frana è attiva da decenni, e ha ripreso a muoversi per le piogge dei giorni scorsi x.com