Treni | incendio di un locomotore a Rignano Passeggeri messi in sicurezza

Un incendio ha coinvolto un locomotore di un treno a Rignano, causando l’evacuazione di tutti i passeggeri. La causa sembra essere un guasto tecnico che ha provocato l’incendio poco prima della fermata alla stazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le persone a bordo. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti. La situazione è sotto controllo.

Inviata una squadra dei Vigili del Fuoco e l'autobotte dalla sede centrale. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno preso contatto con il capotreno, ed effettuato la verifica del locomotore posto in fondo al convoglio. All'arrivo dei Vigili del Fuoco l'incendio era estinto e pertanto i mezzi in supporto sono stati fatti rientrare. Una volta disalimentata la linea elettrica è stato provveduto ad effettuare la verifica del locomotore, nella zona del pantografo e nella zona interna dei cavi che portano la tensione.

