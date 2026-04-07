Tre incontri letterari a Piangipane

A Piangipane si svolgeranno tre incontri letterari. Venerdì alle 16.30, nella biblioteca ’Fuori...legge’, si terrà la presentazione del libro di Linda Traversi ’Bianca è cambiata’, pubblicato da Einaudi Ragazzi. L’evento conclude il ciclo ’Tra pagine e biscotti’, rivolto a ragazzi tra i 10 e i 14 anni. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente dedicato alla promozione della lettura tra i giovani.

Venerdì, alle 16.30, nella biblioteca ’Fuori.legge’ di Piangipane, si terrà la presentazione del libro di Linda Traversi ’ Bianca è cambiata ’ (Einaudi Ragazzi) che conclude il ciclo ’Tra pagine e biscotti’ dedicato a ragazzi dai 10 ai 14 anni. Al termine dell’incontro è prevista una merenda, curata dall’associazione ’Un mosaico di idee’. Successivamente la biblioteca di Piangipane, in collaborazione con il Comune di Ravenna, l’Istituzione biblioteca Classense e la Pro Loco di Piangipane, proporrà due incontri dedicati alla narrativa contemporanea e alla promozione della lettura condotti da Carlotta Casadio. Il primo appuntamento è in programma martedì 14 aprile, alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre incontri letterari a Piangipane Incontri letterari in biblioteca. Oggi il via con Davide FormentiLa biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospita nei sabati di febbraio e marzo 2026 un ricco ciclo di incontri letterari, un... Eventi, al via “Un mese col Basile”: mostre, concerti e incontri letterariPrende ufficialmente il via “Un mese col Basile”, il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in... Temi più discussi: Tre incontri letterari a Piangipane; Castrolibero, si chiude la rassegna Incontri Letterari: grande successo per l’edizione 2026; L'impronta e i dubbi sul caso Garlasco, il nuovo libro di Giancarla Rondinelli; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Castrolibero, si chiude la rassegna Incontri Letterari: grande successo per l’edizione 2026Da Giacalone a Rondinelli, tre giorni di grandi firme nell'ex Chiesa di San Giovanni: l'assessore Perrotti celebra il trionfo della cultura e del confronto. cosenzapost.it Castrolibero, tre giorni di confronto con Incontri Letterari. Si parte con Claudio PetruccioliCASTROLIBERO Dal 25 al 27 marzo l’ex chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Castrolibero, ospiterà la rassegna culturale Incontri Letterari, inserita nel progetto Chi è di scena – Impression ... corrieredellacalabria.it Rassegna ESSERE CON LA DONNA Tre incontri per esplorare il mondo al femminile Terzo incontro ARMOCROMIA. COME ESALTARSI CON I COLORI Sai che i colori che indossi possono illuminare il viso... o spegnerlo con Anna Lazzaretto (mak - facebook.com facebook A Moniga del Garda tre incontri gratuiti per genitori e educatori sul metodo di studio, gestione emozioni e tempo condiviso. Appuntamento alle 20.30 in sala consiliare. #lagodigarda #educazione #monigadelgarda x.com