Eventi al via Un mese col Basile | mostre concerti e incontri letterari

È iniziato ufficialmente “Un mese col Basile”, il ciclo di eventi organizzato dalla Fondazione Giovan Battista Basile a Giugliano in Campania. Per tutto il mese, ci saranno mostre, concerti e incontri letterari dedicati alla figura del grande autore, inventore delle fiabe e protagonista del Barocco europeo. La città si prepara a celebrare il suo patrimonio artistico e letterario con una serie di appuntamenti che coinvolgono artisti, scrittori e appassionati.

Prende ufficialmente il via "Un mese col Basile", il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in Campania nel maggio 2025 con l'obiettivo di valorizzare l'eredità artistica e letteraria di uno dei massimi protagonisti del Barocco europeo e inventore del genere fiabesco. Il mese di febbraio 2026 segna l'avvio pubblico delle attività della Fondazione, che sceglie di cominciare proprio nel periodo simbolicamente dedicato a Giambattista Basile, autore de Lo cunto de li cunti (Pentamerone), opera fondativa della fiaba moderna. Un percorso pensato come ponte tra le radici culturali di Giugliano e il futuro, con un'attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e delle nuove generazioni.

