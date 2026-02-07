Questa sera a Castel Bolognese parte il ciclo di incontri letterari alla biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. Si inizia con Davide Formenti, che incontrerà i lettori per parlare della sua produzione editoriale. Gli eventi continuano nei prossimi sabati di febbraio e marzo, portando autori e pubblico a confrontarsi direttamente.

La biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospita nei sabati di febbraio e marzo 2026 un ricco ciclo di incontri letterari, un percorso culturale dedicato alla produzione editoriale contemporanea, con particolare attenzione al nostro territorio, che offre occasioni di incontro diretto tra autori, lettori e comunità. Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si svolgeranno il sabato mattina alle ore 11 e proporranno romanzi, raccolte poetiche e volumi di ricerca storica, spesso accompagnati dal dialogo con altri autori, studiosi o operatori culturali. Tutti gli incontri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, a cadenza settimanale, verranno promossi anche attraverso i canali social e la newsletter della biblioteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontri letterari in biblioteca. Oggi il via con Davide Formenti

Approfondimenti su Castel Bolognese Incontri

Questa mattina a Travo sono iniziati i

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Castel Bolognese Incontri

Argomenti discussi: Incontri letterari in biblioteca. Oggi il via con Davide Formenti; Giallo a colazione; Un mese da vivere in biblioteca: a Sassari febbraio è tutto da scoprire; Travo, al via i The Letterari in biblioteca.

Castel Bolognese: incontri letterari alla Biblioteca Comunale Luigi Dal PaneLa Biblioteca comunale Luigi Dal Pane di Castel Bolognese ospita nei sabati di febbraio e marzo 2026 un ricco ciclo di incontri letterari, un percorso culturale dedicato alla produzione editoriale c ... ravenna24ore.it

In Biblioteca a Castel Bolognese, 8 appuntamenti tra narrativa, poesia e memoria storicaLa Biblioteca comunale Luigi Dal Pane di Castel Bolognese ospita nei sabati di febbraio e marzo 2026 un ricco ciclo di incontri letterari, un percorso ... ravennanotizie.it

Sabato 7 febbraio, ore 11 presso Biblioteca Luidi Dal Pane, Piazza Poggi, Castelbolognese Davide Formenti presenta L'EQUAZIONE DI ELSA introduce e dialoga con l'autore Rosarita Berardi facebook