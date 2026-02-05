L’ultimo concerto dei Sick Tamburo ha lasciato il pubblico senza parole. Durante lo spettacolo, il cantante ha parlato apertamente della malattia che lo ha colpito, dichiarando di affrontarla senza paura. Accusani ha spiegato di “guardare in faccia la malattia” e di aver smesso di scappare, un messaggio di forza e determinazione che ha coinvolto tutti i presenti. La scena musicale italiana si confronta ancora una volta con l’autenticità di artisti che non si nascondono.

Giusto trent’anni fa, Gian Maria Accusani fondava con Elisabetta Imelio ed Eva Poles i Prozac+, storica voce del punk rock italiano. Con loro ha dato forma ad “Acida”, canzone anomala che, nel pieno della stagione d’oro dell’alternative, arrivò a travolgere il pubblico e le classifiche del pop. Oggi è il frontman dei Sick Tamburo, concerti in passamontagna e testi a volto scoperto. La band firma per La Tempesta Dischi il suo ottavo disco, il più spoglio e consapevole. “Dementia” sembra un bicchiere di cristallo, insieme fragile e trasparente. Nasce dentro una vicenda familiare dolorosa e ancora in corso: Accusani prova a dare forma sonora all’oblio, alla confusione, alla perdita progressiva dei ricordi di una delle persone più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'esorcismo in musica dei Sick Tamburo. Accusani: "Guardo in faccia la malattia e smetto di scappare"

Dopo le festività, la scena musicale italiana riprende il ritmo con nuove uscite.

