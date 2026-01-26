Sick Tamburo tornano dal vivo con tutta la loro forza emotiva

Il 7 febbraio 2026, i Sick Tamburo tornano a esibirsi dal vivo, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente. La loro musica, caratterizzata da energia e immediatezza, trasforma emozioni come fragilità e dolore in un’espressione autentica. Un evento da non perdere per chi apprezza sonorità sincere e profonde.

Il 7 febbraio 2026 i Sick Tamburo tornano a esibirsi dal vivo. Una musica diretta e viscerale che trasforma fragilità, paura e dolore in energia pura. Da Pordenone, l'universo di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio continua a raccontare personaggi storti e profondamente umani. Un concerto intenso, necessario, impossibile da dimenticare. Dopo 15 anni di carriera, continuano a emozionare con il nuovo singolo "Ho perso i sogni" e l'album in arrivo nel 2026.

