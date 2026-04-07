Tratto del sentiero per il picco di Circe vietato in alcuni casi Le regole e le limitazioni

Il tratto del sentiero 750 tra le Crocette e il Picco di Circe è stato soggetto a restrizioni. Con l’arrivo dell’estate, il Comune di San Felice Circeo ha emanato un’ordinanza che vieta l’accesso a questa porzione del percorso senza la presenza di una guida esperta. La misura riguarda in particolare il tratto all’interno del Parco, dove si può entrare esclusivamente accompagnati da una guida qualificata.

L’ordinanza della sindaca di San Felice Circeo valida per tutta l’estate, fino al 30 settembre. Accesso al sentiero vietato in assenza di una una guida esperta Sentiero 750 nel tratto "Crocette – Picco di Circe” vietato agli escursionisti senza guida. Con l'avvicinarsi dell’estate arriva la nuova ordinanza del Comune di San Felice Circeo che vieta appunto l’accesso in assenza di una guida esperta nel ratto di sentiero che si trova all'interno del Parco del Circeo. Il provvedimento, firmato lo scorso 3 aprile dalla sindaca Monia Di Cosimo, è valido per tutta la stagione estiva e fino al 30 settembre. "Il sentiero n. 750 ‘Crocette -... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Custodire, il sentiero di Circe diventa un cammino inclusivoIl sentiero di Circeo come spazio di inclusione, relazione e partecipazione attiva. Leggi anche: Insufficienza cardiaca, rischio 5 volte maggiore in alcuni casi: le donne più colpite Temi più discussi: Tratto del sentiero per il picco di Circe vietato (in alcuni casi). Le regole e le limitazioni; Racconigi Escursione notturna sotto la luna piena rosa di aprile - Percorso lungo il Sentiero sul Maira; Sentiero delle Operaie: corridoio verde lungo il Noncello; Interventi di sistemazione idrogeologica nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj. Montagna, quattro mesi dopo la frana riapre il sentiero numero 5 del ResegoneLecco – Dopo quasi quattro mesi di chiusura, il sentiero numero 5 del Monte Resegone è stato riaperto al transito. La sua chiusura risale al 30 luglio, in conseguenza di una frana che si era abbattuta ... ilgiorno.it Inaugurato il sentiero costiero più lungo del mondo (ed è dedicato a re Carlo III): per percorrerlo tutto ci vogliono fino a 6 mesiIl King Charles III England Coast Path è il sentiero costiero più lungo del mondo: 2.700 miglia intorno all'intera costa inglese, inaugurato il 19 marzo 2026 da re Carlo III. greenme.it Asse dei Servizi, lavori anche in notturna per rifacimento asfalto sul tratto in sopraelevata A partire dalle prime ore notturne di martedì 7 aprile e in prosecuzione nella mattinata della stessa giornata, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale d - facebook.com facebook Santa Maria del Giogo: finito il primo tratto della riqualificazione x.com