Custodire il sentiero di Circe diventa un cammino inclusivo

Questa mattina, al Sentiero di Circeo, si è svolta una passeggiata speciale. Le persone che hanno partecipato hanno dimostrato che questo spazio può essere aperto a tutti, senza barriere. Il progetto “Custodire” mira a rendere il sentiero un luogo di incontro e di partecipazione, coinvolgendo attivamente chi lo percorre. Un modo per valorizzare un patrimonio naturale e creare un punto di riferimento per tutta la comunità.

Il sentiero di Circeo come spazio di inclusione, relazione e partecipazione attiva. È la visione che emerge dalle azioni del progetto "Custodire. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe", che propone un nuovo modello di fruizione del territorio fondato sulla centralità delle.

