L’insufficienza cardiaca rappresenta un problema di salute che colpisce in modo differente uomini e donne. In alcune situazioni, il rischio di sviluppare questa condizione è fino a cinque volte superiore in alcune categorie di pazienti femminili. La differenza biologica tra i sessi influisce sui dati clinici, e le statistiche mostrano una maggiore incidenza di casi tra le donne.

Che le donne e gli uomini siano biologicamente diversi non è una novità. Anche per questa ragione esiste una scuola di pensiero, in medicina, che spinge affinché ci siano più trial clinici su farmaci o terapie dedicati alle donne, in modo che le specificità biologiche vengano individuate più facilmente, per elaborare mezzi di prevenzione e cura maggiormente efficaci rispetto al passato. Uno degli ambiti in cui questa diversità emerge di prepotenza è l’insufficienza cardiaca: si stima che questo fenomeno abbia un ’incidenza dell’8% nelle donne di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni negli Stati Uniti, contro il 6,6% degli uomini per la stessa fascia d’età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Insufficienza cardiaca, rischio 5 volte maggiore in alcuni casi: le donne più colpite

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