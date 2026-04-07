Nel Lecchese, le località del lago e delle montagne registrano il tutto esaurito in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, con molte persone che scelgono di trascorrere il tempo all’aperto. La prima uscita post-lockdown ha portato a un afflusso massiccio, creando caos e lunghe attese, mentre il cielo sereno e il caldo hanno attirato numerosi visitatori. Le piste da sci della Valsassina mostrano ancora tracce di neve, anche se le condizioni sono ormai di fine stagione.

Sole, caldo, niente vento sul lago, e ultima neve sulle piste da sci della Valsassina. Lago e montagne da tutto esaurito nel Lecchese per le vacanze di Pasqua e per le classicissime gite fuoriporta di Pasquetta. E con l’inizio della bella stagione si è ripresentato l’incubo overtourism, tra traffico in strada, auto parcheggiate ovunque, code nelle stazioni e ai pontili dei traghetti e borghi invasi da migliaia di turisti. Simbolo di un turismo fuori controllo resta Varenna, la più amata dagli stranieri, ma non solo. Nella piccola perla del Lario i visitatori si sono affollati a centinaia sulle banchine della stazione, hanno formato file... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lario, subito tutto esaurito . Alla prima uscita è già caos. Assalto in attesa dell’austerity

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