Satnam Singh, nato in India, ha iniziato a giocare a basket da giovane, trascinando un trattore per raggiungere l’allenamento. Crescendo, ha sviluppato notevoli doti fisiche e ha deciso di dedicarsi allo sport, incoraggiato dal padre. Dopo aver affrontato un percorso tra le competizioni locali, ha attirato l’attenzione di squadre internazionali. La sua storia combina radici semplici e ambizioni sportive di livello mondiale.

"Uno su mille ce la fa" cantava parecchi anni indietro Gianni Morandi. Nel nostro caso potremmo dire che uno su un miliardo e mezzo ce la fa. Anzi ce l'ha fatta. Già, perché Satnam Singh Bharama è stato il primo cestista nato in India ad essere scelto nel draft Nba. Era il 2015. Prima di lui Sim Bhullar aveva vestito brevemente la maglia dei Sacramento Kings, senza però aver sentito il suo nome chiamato dal commissioner (o vice visto che si tratta del secondo giro). Una carriera, quella di Satnam, mai decollata, ma una vita che merita d'essere raccontata. "Nel 1989-90, un articolo apparso su un giornale del Punjab, regione dell'Ovest dell'India, riportava che l'uomo più alto del distretto, con i suoi 2 metri e 16 centimetri, era disoccupato - a parlare è Balbir, padre di Satnam -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trascinava un trattore, poi arrivò l'Nba. Le mille vite del gigante indiano Singh

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