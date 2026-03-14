Ravinder Singh collassa in campo arresto cardiaco fulminante per il 25enne difensore indiano

Nel calcio indiano si è verificato un episodio drammatico quando Ravinder Singh, difensore del Namdhari e della Nazionale, è collassato in campo a causa di un arresto cardiaco fulminante. Il giocatore di 25 anni è stato soccorso immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La partita è stata sospesa e sono state avviate le procedure di emergenza.

Tragedia nel calcio indiano con l'improvviso decesso del 25enne Ravinder Singh, difensore del Namdhari e della Nazionale. ll ragazzo ha accusato un dolore al petto per poi crollare a terra durante una partita. Subito soccorso è stato dichiarato morto poco dopo essere arrivato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Malore su un campo sportivo, 16enne colpito da arresto cardiacoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grande paura a Montesarchio dove un 16enne colpito da arresto cardiaco si è improvvisamente accasciato mentre... Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo: colpito da arresto cardiacoTragedia a Pordenone: un 15enne muore colpito da arresto cardiaco durante una partita di calcio.