Kubala, nato a Budapest, ha vissuto molteplici fasi durante la sua carriera: è stato bomber, prigioniero, fuggiasco e grande protagonista del Real Madrid. Le sue esperienze includono momenti di gloria e periodi difficili, che hanno segnato il suo percorso nel mondo del calcio. La sua storia si intreccia con eventi importanti, riflettendo le vicissitudini di un atleta che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama sportivo.

Questa vita è un romanzo e, come in tutti i romanzi, ci sono dentro l'amore e l'odio, la rabbia e la disperazione, il coraggio e il dolore, l'illusione, la furbizia e la fortuna, e quel pizzico di pazzia che è il sale sparso qua e là tra le pagine per renderle ancora più piacevoli al palato. Nelle mani di un Charles Dickens moderno, l'esistenza di Laszlo Kubala sarebbe stata raccontata come il grande scrittore inglese fece delle avventure di David Copperfield, tra mille peripezie e altrettanti colpi di scena. In Kubala, come in Copperfield, ci sono la maledizione e la benedizione, e in entrambi a prevalere è una forma di placida resistenza alle avversità che qualcuno potrebbe definire serena accettazione del destino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bomber, prigioniero, fuggiasco, rimpianto del Real, stella assoluta: le mille vite di Kubala

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