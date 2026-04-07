Sul lago di Braies, in Val Pulsteria, cinque turisti sono finiti in acqua dopo che il ghiaccio si è rotto. L’incidente è avvenuto due giorni fa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano, che hanno prestato soccorso ai presenti. La zona era molto frequentata in quel periodo e il crollo del manto ghiacciato ha causato il riversamento in acqua dei visitatori.

CINQUE persone finiscono in acqua a causa del ghiaccio che cede sul Lago di Braies in Val Pulsteria. È successo l’altroieri: i vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano li hanno soccorsi. L’allarme è partito intorno alle 15, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli che hanno richiamato numerosi visitatori e turisti nella zona. La crosta settentrionale del lago ha ceduto in un primo punto sotto il peso dei due minorenni. I due ragazzi, fratello e sorella, sono finiti in acqua il padre e altre due persone si sono lanciate in soccorso, ma questo ha causato un altro cedimento del ghiaccio e anche gli altri tre sono finiti in acqua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trappola sul lago di Braies. Crolla il manto ghiacciato. Turisti cadono nell’acqua

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Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.

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