Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio cede e finiscono in acqua

Durante il periodo pasquale, sul lago di Braies in Alto Adige, due giovani di origine pakistana sono caduti in acqua mentre camminavano sul ghiaccio. La crosta di ghiaccio, indebolita dall'aumento delle temperature, si è rotta improvvisamente, facendoli sprofondare. La scena si è svolta sulla superficie ghiacciata del lago, che ha ceduto in modo inatteso, portando i due in acqua.

Nelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio Tragedia sfiorata a Pasqua sulle rive del celebre lago di Braies, in Alto Adige. Due giovanissimi di origine pakistana stavano camminando sulla superficie ghiacciata dello specchio d'acqua quando la crosta, resa fragile dal rialzo termico, ha ceduto improvvisamente facendoli sprofondare. Nel disperato tentativo di soccorrerli tre loro parenti si sono avventurati sul ghiaccio finendo a loro volta in acqua e rimanendo intrappolati. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori del soccorso alpino dell'Alta Pusteria, il personale sanitario dell'ambulanza della Croce Binaca e i carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Terrore al lago di Braies, decine di turisti sul ghiaccio che cede all'improvviso: cinque salvati dall'acqua gelida; Lago, assalto dei turisti a Pasqua. Coda interminabile per il traghetto a Varenna; Il gruppo di cammino di Carnago alla scoperta delle ghiacciaie del Lago di Varese; Persi a Punta dei Larici: famiglia di turisti salvata dal soccorso alpino a Riva del Garda.

Lago di Braies, camminano sulla superficie ghiacciata che cede: salvati cinque turistiSecondo quanto ricostruito, due minorenni stavano camminando sul lago quando il ghiaccio ha ceduto, facendoli cadere in acqua. Tre familiari sono intervenuti per prestare aiuto, ma sono a loro volta f ... msn.com

Lago di Braies, turisti camminano sulla superficie ghiacciata che cede: cinque salvati dall'acqua gelidaI primi a finire in acqua sono stato due minorenni, poi anche tre loro familiari accorsi per salvarli ... msn.com

Ogni anno milioni di turisti camminano su Via dei Fori Imperiali, macchina fotografica in mano, Colosseo sullo sfondo. Nessuno di loro sa cosa c'era prima. C'era un quartiere. Un quartiere vivo, con case, chiese, botteghe, cortili, bambini. Si chiamava Quartiere facebook