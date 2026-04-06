Turisti a piedi sul lago di Braies ghiacciato ma la lastra si rompe e cadono in acqua | 2 minorenni e 3 adulti salvati

Nel pomeriggio di Pasqua in provincia di Bolzano, alcuni turisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul lago di Braies ghiacciato. Due minorenni, fratello e sorella, sono caduti in acqua dopo che la lastra di ghiaccio su cui camminavano si è rotta. Successivamente, tre adulti si sono tuffati per aiutarli, ma anche loro sono finiti in acqua. Sono stati soccorsi e tratti in salvo dagli operatori del soccorso alpino.