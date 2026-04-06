Turisti a piedi sul lago di Braies ghiacciato ma la lastra si rompe e cadono in acqua | 2 minorenni e 3 adulti salvati
Nel pomeriggio di Pasqua in provincia di Bolzano, alcuni turisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul lago di Braies ghiacciato. Due minorenni, fratello e sorella, sono caduti in acqua dopo che la lastra di ghiaccio su cui camminavano si è rotta. Successivamente, tre adulti si sono tuffati per aiutarli, ma anche loro sono finiti in acqua. Sono stati soccorsi e tratti in salvo dagli operatori del soccorso alpino.
L'incidente nel pomeriggio della domenica di Pasqua in provincia di Bolzano dove sono dovuti intervenire gli uomini del soccorso alpino per salvare due ragazzini, fratello e sorella, che si erano avventurati nel lago ghiacciato seguiti poi da tre adulti che avevano cercato di salvarli. Appello dei soccorsi: "Non entrate più, la resistenza della banchisa non è più garantita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.
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