Trappola mortale nell’Astico | precipita e muore un 21enne

Durante il pomeriggio di Pasquetta, un giovane di 21 anni è morto annegato nel torrente Astico, nel territorio di Arsiero. La vittima, proveniente dalla provincia di Padova, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un giovane di 21 anni, originario della provincia di Padova, ha perso la vita annegato nel torrente Astico, in territorio di Arsiero, durante il pomeriggio di Pasquetta. Il fatto è avvenuto nella contrada Pria, un’area molto frequentata per i picnic primaverili. Il ragazzo si trovava su delle rocce quando, probabilmente a causa di una superficie scivolosa o di un appoggio instabile, è precipitato nell’acqua. La corrente lo ha travolto rapidamente, rendendo impossibile ogni tentativo di risalita o di autosoccorso. Nonostante la zona fosse affollata di persone che trascorrevano la giornata all’aperto, nessuno è riuscito a intervenire in tempo per salvarlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappola mortale nell’Astico: precipita e muore un 21enne Vicenza, 21enne scivola nel torrente Astico e muore annegatoUn 21enne della provincia di Padova è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Leggi anche: Perde l’equilibrio e cade nel fiume Astico, 21enne muore annegato nel Vicentino