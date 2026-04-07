Lunedì 6 aprile, un escursionista di 55 anni proveniente dal Trentino è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato nella neve sull’Altopiano di Asiago. L’uomo aveva intrapreso un'escursione nella zona e si era trovato in difficoltà a causa della neve alta. Il suo intervento di salvataggio è stato portato a termine da squadre di soccorso locali, che sono riuscite a raggiungerlo e metterlo in sicurezza.

Un escursionista di 55 anni, proveniente dal Trentino, è stato tratto in salvo lunedì 6 aprile dopo essere rimasto intrappolato nella neve sull’Altopiano di Asiago. L’uomo si trovava lungo il crinale verso Cima Portule quando il terreno ha ceduto, immobilizzandolo fino alla vita. La giornata era iniziata presto con la partenza da Malga Larici. Tuttavia, durante l’ascesa, le temperature miti hanno reso il manto nevoso instabile, provocando lo sprofondamento del soggetto che non è riuscito a liberarsi autonomamente. L’efficacia della catena di soccorso tra terra e aria. Il grido d’aiuto è giunto alle autorità intorno alle 14.30. Questo orario ha attivato l’immediata risposta del Soccorso alpino dei Sette Comuni, che ha coordinato l’operazione di ricerca e recupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola di neve ad Asiago: salvataggio estremo per escursionista

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