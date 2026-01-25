CORTINAASIAGO - Ben 15 centimetri di neve sono scesi nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 a Cortina d'Ampezzo imbiancando non solo le piste da sci ma anche il centro. Uno spettacolo mozzafiato a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio. Ma la coltre bianca ha ricoperto anche altre località del Nordest, tra tutte Asiago dove finora sono scesi 28 centimetri. Oltre 40 interventi dei pompieri nel Bellunese per auto e pullman bloccati - molti senza gomme termiche o catene a bordo - e per sei distinti incidenti. Nel Bellunese Sulla conca ampezzana - secondo i dati dell'Arpav relativi alla prima parte della giornata di domenica 25 gennaio - sono caduti 15 centimetri di neve fresca, mentre è di 12 centimetri l'apporto sul passo Falzarego, a quasi 2. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neve, 15 centimetri a Cortina e 28 ad Asiago. Auto e pullman bloccati senza catene e raffica di incidenti: 40 interventi. Tutte le strade chiuse

Leggi anche: Neve, 15 centimetri a Cortina e 28 ad Asiago. Automobilisti impreparati in Val di Zoldo e controlli sulle catene per salire sul Monte Civetta

Neve e problemi, strade chiuse e automobilisti bloccati: gli interventi dei vigili del fuocoDurante l'Epifania, diverse zone della provincia di Perugia hanno affrontato problemi legati alla neve, con strade chiuse e automobilisti bloccati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Meteo: Domani la neve? Nelle valli probabile fino a 15 centimetri; Meteo: Domani la neve? Nelle valli probabile fino a 15 centimetri; Neve sulle strade anche a bassa quota, mezzi in azione per garantire la sicurezza della carreggiata: Siamo intervenuti tempestivamente; Cortina, auto con 4 persone sbanda sulla neve e si schianta nel bosco: 3 riescono ad uscire dal veicolo, un 28enne rimane ferito all'interno.

Neve, 15 centimetri a Cortina e 28 ad Asiago. Auto e pullman bloccati senza catene e raffica di incidenti: 40 interventi. Tutte le strade chiuseCORTINA\ASIAGO - Ben 15 centimetri di neve sono scesi nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 a Cortina d'Ampezzo imbiancando non solo le piste ... msn.com

Continua a nevicare, mezzi spazzaneve in azione. Troppi senza penumatici invernali, ecco quali sono le strade chiuse: ''Accumuli tra i 15 e i 35 centimetri''BELLUNO. Continua a nevicare e aumentano i disagi con diversi interventi dei vigili del fuoco e del soccorso stradale per mezzi in difficoltà, veicoli sprovvisti di dotazioni anti neve, incidenti. Ven ... ildolomiti.it

Copiosa nevicata sulle Alpi: a Piancavallo 40 centimetri di neve fresca, 23 a Sappada e a Tarvisio qualcuno ha provato anche a sciare in strada. - facebook.com facebook

Neve su Cortina prima delle Olimpiadi, 15 centimetri nella notte. Minori precipitazioni sui passi, maggiori sulle Dolomiti meridionali #ANSA x.com