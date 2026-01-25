neve 15 centimetri a cortina e 28 ad asiago automobilisti impreparati in val di zoldo e controlli sulle catene per salire sul monte civetta

CORTINAASIAGO - Ben 15 centimetri di neve sono scesi nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 a Cortina d'Ampezzo imbiancando non solo le piste da sci ma anche il centro. Uno spettacolo mozzafiato a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio. Ma la coltre bianca ha ricoperto anche altre località del Nordest, tra tutte Asiago dove finora sono scesi 28 centimetri. I dati Sulla conca ampezzana - secondo i dati dell'Arpav - sono caduti 15 centimetri di neve fresca, mentre è di 12 centimetri l'apporto sul passo Falzarego, a quasi 2000 metri, e 10 a Ra Valles, sulle Tofane. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

