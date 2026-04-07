Trapianto fatale al Monaldi | tra errori e attacchi al legale

Un caso di decesso durante un trapianto al Monaldi di Napoli ha portato all'apertura di un'indagine giudiziaria. Il legale che rappresenta la famiglia del bambino coinvolto denuncia tentativi di ostracismo professionale, mentre l'inchiesta si concentra sulla gestione dell’intervento e sulla posizione della direzione sanitaria e dei chirurghi coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla condotta durante procedure di trapianto in strutture ospedaliere.

Il legale Petruzzi denuncia tentativi di ostracismo professionale mentre l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, trapiantato con un organo congelato al Monaldi di Napoli, coinvolge la direzione sanitaria e i chirurghi. L’indagine della Procura e dei Nas si concentra sulle decisioni cliniche che hanno portato al decesso del bambino di 2 anni. Anna Iervolino, a capo dell’azienda dei Colli, è stata ascoltata dagli inquirenti per chiarire le procedure adottate all’interno della struttura ospedaliera napoletana. Parallelamente, l’attenzione degli inquirenti si è spostata sulla gestione tecnologica. Risulta infatti sotto indagine la carenza di addestramento del personale nell’utilizzo di dispositivi moderni, nonostante l’acquisto di nuovi box da parte dell’azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapianto fatale al Monaldi: tra errori e attacchi al legale Gli errori nel trapianto di Domenico, il legale: “Nessun indagato a Bolzano”. Il racconto choc degli infermieri del MonaldiNapoli, 26 febbraio 2026 – Non ci sarà nessun indagato a Bolzano nell’inchiesta del bambino morto dopo il trapianto di cuore danneggiato. Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, ghiaccio secco sul cuore, errori anche a Bolzano: ora l?inchiesta si allarga Temi più discussi: Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: Ci fu l’ok al trapianto; Non c’è più speranza per il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi, le condizioni non sono compatibili con un nuovo trapianto; Monaldi, la difesa di Bergonzoni: Testimonianze non corrispondono alla realtà; La famiglia di Domenico non parteciperà a commemorazione al Monaldi. Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenzaPartono da un complicato intervento chirurgico riuscito per ribadire che il Monaldi è una eccellenza della Sanità. Salvo grazie a un trapianto di cuore, Umberto (nome di fantasia) potrà tornare prest ... napoli.repubblica.it Caso Monaldi, al via gli interrogatori: i chirurghi davanti al GIP per la morte del piccolo DomenicoNapoli– È il giorno della verità giudiziaria per l’equipe di cardiochirurgia dell’ospedale Monaldi. Sono iniziati questa mattina, dinanzi al gip Mariano Sorrentino, gli interrogatori di garanzia per i ... cronachedellacampania.it Continua a far discutere la tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale. Nelle ultime ore si è aperto un duro confronto tra la famiglia del piccolo e l - facebook.com facebook