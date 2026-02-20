Trapianto fallito al Monaldi ghiaccio secco sul cuore errori anche a Bolzano | ora l?inchiesta si allarga

Il trapianto al Monaldi è fallito a causa di errori nell’uso del ghiaccio secco, secondo quanto riferiscono le autorità. La vicenda ha portato anche a indagare su un altro caso a Bolzano, dove si sono verificati problemi simili. I pm di Napoli vogliono capire come sia stato gestito il materiale utilizzato durante l’intervento. La procura ha chiesto chiarimenti sulla consegna e sull’impiego del ghiaccio secco, che potrebbe aver compromesso la riuscita dell’operazione. L’inchiesta si concentra ora su più punti critici di questa vicenda.

Ai pm di Napoli dovrà fornire una spiegazione della fornitura di ghiaccio secco. Dovrà ricostruire uno dei passaggi chiave di un dramma nazionale, che ha determinato il deterioramento di un cuore donato ma anche conseguenze gravissime sulla vita di un paziente di due anni che era stato indicato come beneficiario. È questa la posizione di un’infermiera nell’ospedale di Bolzano, dove - la mattina del 23 dicembre scorso - è stata scritta la prima parte di un fallimento che ha investito ben due equipe di medici napoletani. Inchiesta sul trapianto fallito, la svolta investigativa è attesa nei prossimi giorni: la Procura di Napoli punta a verificare eventuali responsabilità legate alla consegna di ghiaccio secco che ha bruciato (reso inservibile) un cuore donato poche ore prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trapianto fallito al Monaldi, ghiaccio secco sul cuore, errori anche a Bolzano: ora l?inchiesta si allarga Caso Monaldi: l’errore del ghiaccio secco e l’inchiesta sul trapianto che si allarga a BolzanoL’errore nel caso Monaldi riguarda l’uso del ghiaccio secco che avrebbe congelato il cuore del bambino durante il trapianto. Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al MonaldiUn bambino ha subito un trapianto di cuore danneggiato, causando il fallimento dell’intervento all’ospedale Monaldi di Napoli. Trapianto, ipotesi choc: «Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’ipotesi: Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato. Trapianto di cuore fallito al Monaldi, si indaga sul ruolo dell’equipe di BolzanoMentre dall'inchiesta interna e dalla relativa relazione dell'ospedale Monaldi, anticipata oggi dal quotidiano Repubblica, sta emergendo una versione della storia, ci sarà spazio poi anche per la ... fanpage.it Caso Monaldi: al via la pianificazione delle cure palliative per il bimbo di due anniAbbiamo presentato, insieme alla famiglia, l'istanza per la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC). L'ospedale Monaldi ha accettato e domani avverrà il primo accesso per l'inizio del percorso terap ... msn.com Giorni difficili per la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito, la mamma a seguito della cattiva notizia di non poter procedere con un secondo trapianto ha espresso facebook Trapianto fallito a Napoli, l’audit sull’operazione al bambino: “Quel cuore era un blocco di ghiaccio”. L’Heart Team composto da specialisti ha escluso un nuovo intervento x.com