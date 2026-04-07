Trans 19enne picchiata da 30 ragazzi all' Area City | Qui c?è solo gente normale Accerchiate e prese a calci anche le amiche che erano con lei

Una ragazza trans di 19 anni è stata aggredita da circa 30 giovani all’interno di un’area pubblica in città. Durante l’episodio, sono state coinvolte anche le amiche della vittima, che sono state prese a calci e spinte. La ragazza ha riferito di aver sentito commenti come «qui c’è solo gente normale» e «quelli come te non dovrebbero nemmeno entrare». L’episodio si è verificato in un’area frequentata da giovani.

VENEZIA -«Qui c’è solo gente normale, quelli come te non dovrebbero nemmeno farli entrare». Ci sono i calci e gli spintoni che, sì, fanno male. Dopo qualche giorno, però, i lividi passano mentre il disprezzo dei propri coetanei, di chi cioè quantomeno per ragioni anagrafiche dovrebbe mostrare maggior empatia di fronte a certe scelte di vita e modi di essere, è destinato a rimanere e a lasciare cicatrici ben più profonde. Alexis, 19enne transessuale trevigiana, ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita nel parcheggio di una discoteca di Mestre da una trentina di ragazzi solo per il suo (a loro dire) “essere diversa”. Lei e le sue amiche, la notte tra venerdì e sabato, sono state picchiate, prese a calci, gettate a terra sull’asfalto e trascinate per i capelli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Trans 19enne picchiata da 30 ragazzi all'Area City: «Qui c?è solo gente normale». Accerchiate e prese a calci anche le amiche che erano con lei Leggi anche: Tre studenti picchiati a via Toledo da 10 ragazzi, il racconto di Sara: “Prese a calci e pugni in faccia” Leggi anche: Quarto appuntamento con la nostra serie dedicata ai 30 anni visti da scrittori e scrittrici, qui alle prese con i tranelli della matematica