Quarto appuntamento con la nostra serie dedicata ai 30 anni visti da scrittori e scrittrici qui alle prese con i tranelli della matematica

E sattamente trent'anni orsono compivo quarant'anni. Sulle prime però ebbi più di un dubbio. Va saputo infatti che con la matematica ho sempre avuto più di un problema. Già alle elementari di fronte alle tabelline mi assaliva lo sconcerto di chi smarrisce la strada del ritorno a casa. Ricordo che la maestra di allora, in occasione di un Natale, mi invitò a imparare a memoria la tabellina del nove da recitare davanti alla famiglia riunita anziché la solita poesiola garantendomi che quella sarebbe stata una sorpresa che avrebbe lasciato i miei familiari di stucco. Mi lasciai convincere, ma al momento di esibirmi tutti quei numeri mi si rivoltarono contro, li vidi riprendere il loro posto nella tavola pitagorica sfidandomi a richiamarli e lasciandomi a bocca aperta e vuota di suoni.

