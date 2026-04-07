Sono stati annunciati i convocati italiani per gli Europei di trampolino elastico che si terranno a Portimao, in Portogallo, dal 8 al 12 aprile. Tra i nomi spiccano alcuni atleti di nuova generazione, mentre il veterano Patisso Colonna figura tra i selezionati. La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse nazioni e rappresenta un momento importante per la disciplina nel continente europeo.

Gli Europei 2026 di trampolino elastico si disputeranno a Portimao (Portogallo) da mercoledì 8 a domenica 12 aprile. La rassegna continentale si aprirà anche alle discipline non olimpiche (sincro, doppio mini-trampolino, tumbling) e anche alle categorie giovanili (juniores e la neonata under 21), con la presenza di oltre 600 atleti in rappresentanza di 29 Nazioni. L’Italia sarà presente all’evento con dieci atleti, desiderosi di ottenere dei buoni risultati in uno sport che da tempo fatica alle nostre latitudini. Il DT Giuseppe Cocciaro (da tempo impegnato anche sul fronte della ginnastica artistica maschile) ha selezionato Leonardo Van Tien Cagnasso, Giulia Cesaretti, Marco Lavino, Cloe Mariottini, Samuele Patisso Colonna, Letizia Radaelli, Sofia Radaelli, Federico Tonelli, Marco Tonelli, Carolina Urso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per gli Europei: volti nuovi all’orizzonte, Patisso Colonna il veterano

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