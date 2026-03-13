Trampolino elastico Coppa del Mondo di Alkmaar | tre semifinali azzurre nell’individuale Radaelli e Patisso Colonna già in semifinale nel sincro misto

Durante la Coppa del Mondo di Alkmaar, il trampolino elastico ha visto protagonisti tre atleti italiani nelle semifinali individuali e due nel sincro misto. Per la prima volta tra i senior, hanno gareggiato Letizia e Leonardo Van Tien Cagnasso. Lavino e Patisso Colonna hanno ottenuto i migliori punteggi nel secondo esercizio e sono stati ammessi alla fase successiva.

Esordio assoluto tra i senior per Letizia e Leonardo Van Tien Cagnasso. Lavino (23°) e Patisso Colonna (24°) accedono alle semifinali con i migliori punteggi nel secondo esercizio. Giampieri debutta come giudice internazionale. Parte con buone notizie la trasferta olandese della Nazionale italiana di trampolino elastico alla Coppa del Mondo di Alkmaar. Tre semifinali centrate nell’individuale, una già conquistata nel sincronizzato misto: gli azzurri si presentano alla fase calda della competizione con risultati incoraggianti e qualche primato personale da celebrare. Nella gara femminile, Letizia Radaelli vive una giornata di doppie prime volte: è il suo esordio assoluto in categoria senior e in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Trampolino elastico, azzurri in Coppa del Mondo ad Alkmaar: debutto stagionale per la Tramp-ItalyLa Nazionale italiana di trampolino elastico impegnata il 12 e 13 marzo nei Paesi Bassi nel circuito FIG. Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2026: tre medaglie azzurre nel fiorettoArgento per Michele Massa nel fioretto B e doppio bronzo nel maschile A con Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi: l’Italia chiude la prima... Una raccolta di contenuti su Trampolino elastico Coppa del Mondo di... Temi più discussi: Alkmaar - Tutto pronto per il debutto della Tramp-Italy in Coppa del Mondo nella terra dei Tulipani. Gli azzurri volanti si preparano per Riccione; Trampolino elastico, azzurri in Coppa del Mondo ad Alkmaar: debutto stagionale per la Tramp-Italy; Alkmaar, si alza il sipario: la Tramp-Italy debutta in Coppa del Mondo; Combinata nordica, Korhonen spacca il Large Hill: PCR dominato e rivali già in scia. Trampolino elastico, azzurri in Coppa del Mondo ad Alkmaar: debutto stagionale per la Tramp-ItalyLa Nazionale italiana di trampolino elastico impegnata il 12 e 13 marzo nei Paesi Bassi nel circuito FIG. Convocati cinque atleti per la tappa di Alkmaar, primo banco di prova dell’anno in vista degli ... sportface.it Alkmaar, si alza il sipario: la Tramp-Italy debutta in Coppa del MondoLa stagione internazionale del trampolino elastico entra nel vivo con una tappa che vale come prima verifica dell'anno per l'Italia. Il circuito di Coppa del ... sportface.it ODERMATT VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE Marco Odermatt conquista matematicamente la Coppa del Mondo generale per il quinto anno consecutivo! Al campione svizzero bastava entrare nei primi nove nella discesa di Courchevel: il terzo - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com