Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14 | morta donna 3 feriti tra cui un bimbo
In una galleria sulla A14, un incidente tra un’auto e un camion ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino. La vettura, che trasportava quattro persone, si è scontrata con il camion che si era fermato in carreggiata a causa di un guasto. L’incidente si è verificato nella zona di Ancona, causando la chiusura temporanea della carreggiata.
La vettura con 4 persone si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto ad Ancona. Una donna di 50 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite tra cui un bimbo di 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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