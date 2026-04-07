Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14 | morta donna 3 feriti tra cui un bimbo

In una galleria sulla A14, un incidente tra un’auto e un camion ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino. La vettura, che trasportava quattro persone, si è scontrata con il camion che si era fermato in carreggiata a causa di un guasto. L’incidente si è verificato nella zona di Ancona, causando la chiusura temporanea della carreggiata.