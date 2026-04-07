Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14 | morta donna 3 feriti tra cui un bimbo

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una galleria sulla A14, un incidente tra un’auto e un camion ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino. La vettura, che trasportava quattro persone, si è scontrata con il camion che si era fermato in carreggiata a causa di un guasto. L’incidente si è verificato nella zona di Ancona, causando la chiusura temporanea della carreggiata.

La vettura con 4 persone si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto ad Ancona. Una donna di 50 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite tra cui un bimbo di 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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