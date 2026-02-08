Tragedia sulle montagne di Sarnano | trovato morto imprenditore 46enne scomparso

La montagna di Sarnano ha restituito il corpo di Sergiu Catalin Cosoiu, l’imprenditore di 46 anni scomparso da giorni. La sua scomparsa aveva fatto preoccupare amici e familiari, e oggi il suo corpo è stato trovato in un’area impervia. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e come sia finita questa vicenda.

Chi era Sergiu Catalin Cosoiu e come è avvenuta la scomparsa. La montagna ha restituito oggi un dramma che gravita tra dolore e mistero. Sergiu Catalin Cosoiu, 46 anni, imprenditore edile residente a San Severino Marche, è stato trovato senza vita alle cascate dei Tre Santi da tre giovani escursionisti intorno alle 10 del mattino. L'uomo era scomparso lo scorso 23 gennaio durante un'escursione, e da allora le ricerche erano state incessanti, coinvolgendo famigliari, forze dell'ordine e soccorritori. Cosoiu, separato e padre di due figli, era titolare di una ditta individuale nel campo dell'edilizia.

