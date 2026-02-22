Luciano Capasso trovato morto il 25enne di Napoli era disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz

Luciano Capasso, un giovane di 25 anni di Napoli, è stato trovato morto dopo essere scomparso cinque giorni fa sulle montagne di Saint Moritz. La sua assenza ha preoccupato amici e familiari, che avevano attivato le ricerche. Le autorità svizzere hanno recuperato il suo corpo in una zona impervia, dove si era allontanato durante un’escursione. Le cause del decesso sono ancora da accertare. La famiglia aspetta ora chiarimenti sulle circostanze.

È stato ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25enne originario di Qualiano, in provincia di Napoli, disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, impiegato in un albergo della nota località alpina, era uscito per un'escursione verso una delle vette della zona, ma secondo quanto riportato dai media svizzeri sarebbe stato sorpreso e travolto da una violenta bufera di neve. La notizia del decesso è stata confermata dalla madre, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. Le parole del legale della famiglia. «Luciano non era uno sprovveduto, – ha detto il legale – anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme.