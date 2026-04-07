Nella notte tra Pasquetta e martedì, lungo la strada Cicolana nei pressi di Grotti, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un giovane di 29 anni. La tragedia ha coinvolto tre amici che si trovavano a bordo dello stesso veicolo. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi.

Marco Tolomei, 29 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Cicolana, nei pressi di Grotti, nella notte tra Pasquetta e martedì. Il giovane, residente a Rieti ma originario di Marcetelli, è deceduto nonostante l’intervento dei soccorsi. L’evento si è verificato in un tratto stradale che sta diventando teatro di tragedie ricorrenti. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e stanno ora coordinando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Le prime ipotesi investigative suggeriscono che si sia trattato di un sinistro autonomo. La scomparsa di un ragazzo descritto come semplice, buono e dolce lascia un vuoto profondo all’interno della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Cicolana: 3 amici uniti da un destino crudele

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