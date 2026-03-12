A Dubai, molte persone stanno lasciando la città a causa degli attacchi con droni e missili che sono aumentati di recente. La fuga di residenti ha portato all’abbandono di numerosi cani e gatti, che si ritrovano soli e senza protezione. La situazione ha creato una crisi silenziosa e diffusa tra gli animali domestici lasciati nelle strade.

Il recente inasprimento delle tensioni belliche e il moltiplicarsi di attacchi con droni e missili stanno spingendo migliaia di residenti a fuggire da Dubai, innescando una crisi parallela e silenziosa: l’ abbandono di massa di cani e gatti. Molti proprietari, pressati dalla fretta di lasciare il Paese, scelgono di separarsi dai propri compagni di vita, lasciandoli chiusi in case vuote, legati in strada o chiedendone addirittura la soppressione ingiustificata ai veterinari. Le associazioni locali segnalano che le strutture di accoglienza sono ormai al collasso a causa di questo improvviso flusso di animali rimasti senza casa. Secondo i volontari attivi sul territorio, uno degli ostacoli principali è la burocrazia necessaria per portare gli animali all’estero. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dubai, fuggono tutti e li lasciano soli: il destino crudele di cani e gatti tra i missili

Dubai: è strage di cani e gatti. I ricchi proprietari li hanno soppressi o abbandonati prima della fuga "per praticità"

Paura a Dubai, drone distrugge il 57esimo piano di un hotel: persone evacuate facebook

At night, an Iranian drone crashed into the residential high-rise Address Creek Harbour in Dubai, destroying the 57th floor. The number of casualties is currently unknown. Dubai authorities confirmed the drone incident and reported that people were evacuated x.com