Marzo 2026 | tamponamento sulla Salaria Cicolana un ferito e traffico

A marzo 2026, sulla Salaria Cicolana, un tamponamento ha causato l’interruzione del traffico e il ferimento di un automobilista. L’incidente si è verificato di mattina, portando alla chiusura temporanea della carreggiata e creando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i rilievi sono ancora in corso.

Una mattina di marzo 2026 si è incupita sulla Salaria Cicolana, dove un impatto improvviso ha messo in sicurezza la carreggiata e ha ferito un automobilista. L’incidente, avvenuto al chilometro uno della strada che collega Roma ai Monti Reatini, ha bloccato parzialmente il traffico mentre le forze dell’ordine gestivano la scena. La Salaria Cicolana, arteria vitale vive tra l’hinterland romano e le valli reatine, ha oggi la sua viabilità ridotta a causa del tamponamento. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti immediatamente per i rilievi necessari alla ricostruzione dei fatti. La situazione ha generato rallentamenti significativi tentava di transitare nella zona interessata dall’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marzo 2026: tamponamento sulla Salaria Cicolana, un ferito e traffico Maxi tamponamento nella galleria: un ferito e traffico in tiltIeri sera si è verificato un brutto incidente stradale nella Galleria Laziale di Napoli con tre automobili coinvolte. Leggi anche: Un ferito e caos per il traffico per il tamponamento di un furgone a un tir in A1