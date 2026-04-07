Operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria | ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest

Un operaio di 55 anni è morto questa mattina all’interno di un serbatoio presso una distilleria nel Nordest. L’incidente si è verificato durante le ore di lavoro in una delle aziende più antiche della zona, coinvolgendo un uomo che stava svolgendo le proprie mansioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’accaduto.

PASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via San Daniele 9. Un 55enne, originario di Fagagna in provincia di Udine, dipendente dell’azienda e residente nella zona, è morto dopo essere rimasto intrappolato all'interno di un serbatoio. La dinamica e i soccorsi L’infortunio sul lavoro intorno alle prime ore di oggi, martedì 7 aprile. Secondo una prima ricostruzione il lavoratore si trovava all'interno di una delle cisterne dello stabilimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscito a uscire né a dare segni di risposta ai colleghi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica... Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano: operaio condotto d'urgenza al CardarelliL’operaio sarebbe stato travolto da una improvvisa fiammata che lo ha colpito al volto e alle braccia, a Caprioli di Pisciotta Incidente sul lavoro,... Temi più discussi: Cadde in una vasca d’acqua bollente, morto a Parma dopo 24 giorni l’operaio 55enne ricoverato al Maggiore; Operaio muore in un cantiere dell’Alta Velocità nel Salernitano; Cadde in una vasca d'acqua bollente, operaio morto dopo 24 giorni; Dopo 24 giorni di agonia, morto l'operaio ustionato nell'acqua bollente. Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via ... ilgazzettino.it Cade in una vasca d'acqua bollente: muore operaioE' morto all'Ospedale Maggiore di Parma dopo 24 giorni di agonia, l'operaio pachistano 55enne residente a Novellara che, il marzo, era caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi di tempera ... zoom24.it Non ce l’ha fatta l’operaio di 55 anni, di origine pachistana, rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nel Reggiano #Tragedia #Lavoro #Lutto #Operaio #55enne - facebook.com facebook Cadde in una vasca d'acqua bollente, operaio 55enne morto dopo 24 giorni al Maggiore di Parma x.com