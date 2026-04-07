Operaio morto nel serbatoio della distilleria | ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest

Un incidente mortale si è verificato questa mattina all’interno di un serbatoio di una distilleria nel Nordest, provocando la morte di un operaio. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro nella struttura di una storica azienda locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

PASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via San Daniele 9. Un uomo, dipendente dell’azienda, è morto dopo essere rimasto intrappolato all'interno di un serbatoio. La dinamica e i soccorsi L’infortunio sul lavoro intorno alle prime ore di oggi, martedì 7 aprile. Secondo una prima ricostruzione il lavoratore si trovava all'interno di una delle cisterne dello stabilimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscito a uscire né a dare segni di risposta ai colleghi. Immediata la chiamata ai soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano: operaio condotto d'urgenza al CardarelliL’operaio sarebbe stato travolto da una improvvisa fiammata che lo ha colpito al volto e alle braccia, a Caprioli di Pisciotta Incidente sul lavoro,... Leggi anche: Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel salernitano: operaio di 60 anni perde la vita Si parla di: Operaio morto all'ex zuccherificio: fatale la caduta di oltre dieci metri da uno dei silos mentre monta un ponteggio; Cede il cestello di una gru: muore operaio di 73 anni, grave il figlio.