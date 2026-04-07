Tragedia a Pasquetta | muore a 18 anni durante una giornata in famiglia

Durante la giornata di Pasquetta, una famiglia ha vissuto un momento tragico quando un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente. La festa, prevista come un momento di condivisione, si è conclusa con il decesso del giovane durante un incontro familiare. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e parenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una festa che si trasforma in dramma. Quella che doveva essere una giornata di festa e condivisione si è trasformata in una tragedia improvvisa. Christian Raucci, appena 18 anni, è morto dopo essersi accasciato improvvisamente a terra, lasciando sgomenti amici e parenti. Il giovane stava trascorrendo la Pasquetta in compagnia dei familiari, in un clima sereno che è stato spezzato in pochi istanti. Il malore durante il barbecue. Christian si trovava a casa della zia, vicino alla piazza centrale di Casapulla, in provincia di Caserta, quando è avvenuto il dramma. Durante il pranzo all’aperto, mentre era in corso un barbecue, il ragazzo è crollato improvvisamente al suolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Pasquetta: muore a 18 anni durante una giornata in famiglia Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecueTempo di lettura: < 1 minutoSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corsoIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Temi più discussi: Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecue; Giovane muore mentre è con gli amici per la Pasquetta; Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecue; La tragedia di Pasquetta: cade nel torrente e muore a soli 21 anni. Tragedia a Pasquetta: 18enne muore durante un barbecueSulle cause del malore sono in corso accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se tra le più probabili resta quella di un arresto cardiaco ... zoom24.it Tragedia di Pasquetta nel Casertano, Christian muore a 18 anni stroncato dal maloreIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Indagini in corso per accertare le cause del decesso: dispo ... internapoli.it Tragedia a Pasquetta. La vittima dell'incidente mortale a Ceprano è Luca Lottici - facebook.com facebook Al Lago di Braies si è sfiorata la tragedia: 5 turisti sono finiti nelle acque gelide dopo il cedimento del ghiaccio. E mentre i soccorsi erano in corso, altri continuavano a camminare lì sopra. Una follia. La sicurezza viene prima di tutto. Sempre. x.com