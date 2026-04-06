Durante il giorno di Pasquetta, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava con la famiglia davanti a un barbecue. Si è accasciato a terra senza preavviso mentre aspettava di mangiare. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, mentre si festeggiava la Pasquetta a casa della zia nei pressi della piazza centrale del paese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, tra la disperazione di tutti i presenti. Sono poi arrivati i carabinieri: i militari hanno avviato le indagini anche se sembrerebbe una morte naturale. Sulla salma sarà comunque effettuata l’autopsia all’istituto di medicina legale di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecue

Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla.

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Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo. Tragedia a Pasqua per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza nel Riminese. #ANSA x.com