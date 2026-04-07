Tragedia a Marcianise | arresto cardiaco durante il pranzo di Pasquetta

Durante il pranzo di Pasquetta, a Marcianise, una donna di 57 anni è improvvisamente deceduta a causa di un arresto cardiaco. L’evento si è verificato il 6 aprile 2026 mentre si trovava con i familiari in via Petrarca. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di soccorso o cause specifiche del malore. La notizia ha suscitato commozione tra le persone presenti.

Carmela Cuccaro, 57 anni, è deceduta improvvisamente l’6 aprile 2026 a Marcianise durante il pranzo di Pasquetta, mentre si apprestava a sedersi a tavola con i suoi familiari in via Petrarca. Il dramma ha colpito il cuore della città proprio nel momento della condivisione familiare. Il malore, che secondo le prime indicazioni sarebbe stato un arresto cardiaco, non ha lasciato spazio a interventi efficaci nonostante la rapidità dei soccorsi. L’evento si inserisce in una giornata particolarmente buia per il territorio del casertano, che ha dovuto affrontare contemporaneamente anche la tragica vicenda che ha coinvolto un ragazzo di 18 anni a Casapulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Marcianise: arresto cardiaco durante il pranzo di Pasquetta Leggi anche: Arresto cardiaco durante una partita di calcio: spettatore a Cattinara Leggi anche: Tragedia al porto: va in arresto cardiaco, muore a 54 anni Si parla di: Muore a 14 anni, comunità sconvolta per Angela; Tragedia a pranzo, donna 57enne muore all’improvviso. Tragedia a Caserta, 12enne cade dalla finestra della scuola e muore in ospedale(Adnkronos) – Ragazzina di 12 anni muore dopo essere caduta dalla finestra a scuola: aperta un’inchiesta. La tragedia è avvenuta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo una prima ... msn.com