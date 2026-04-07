Tragedia a Cervinia muore a 18 anni in incidente in motoslitta

Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente con la motoslitta a Cervinia. La tragedia si è verificata nella zona sciistica, coinvolgendo un ragazzo che si trovava nel comprensorio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Jordi Franco Schreiber è il 18enne che ha perso la vita in un incidente con la motoslitta a Cervinia. L’impatto ha fatto sbalzare il corpo nel torrente e a causa delle ferite riportate il giovane non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo le dinamiche Sono circa le 22 quando un 18enne residente in Svizzera rimane vittima di un drammatico incidente a Cervinia. Un incidente che, stando alle prime ricostruzioni, consumatosi nella tarda serata di ieri, vedrebbeil giovane si alla guida di una motoslitta lungo il tracciato di rientro di una delle piste quando avrebbe presumibilmente perso il controllo del mezzo. Le cause e la dinamica della tragedia sono ancora da accertarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia a Cervinia, muore a 18 anni in incidente in motoslitta Tragedia a Cervinia: 18enne svizzero travolto dalla motoslittaUn diciottenne originario della Svizzera ha perso la vita nella serata di lunedì, intorno alle 22, a causa di un terribile incidente con motoslitta... Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecueTempo di lettura: < 1 minutoSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. Argomenti più discussi: Diciottenne in motoslitta muore a Cervinia; Cervinia, 18enne muore in motoslitta sulla pista di rientro. Tragedia sulla neve a Cervinia, muore a 18 anni dopo il ribaltamento della motoslittaIndagini in corso della guardia di finanza: il giovane, residente in Svizzera, è finito in un torrente dopo l’incidente ... giornalelavoce.it Cervinia, 18enne muore in motoslitta sulla pista di rientroAveva 18 anni. È morto lunedì sera a Cervinia, poco dopo le 22, in un incidente avvenuto sulla pista di rientro. Era a bordo di una motoslitta quando, per ragioni che dovranno essere chiarite, il mezz ... alphabetcity.it Tragedia a Lourdes, autista muore travolto dal suo bus - facebook.com facebook Tragedia sfiorata al lago di Braies: cede il ghiaccio, 5 persone finiscono nell’acqua gelida (e gli esperti lanciano l’allarme) x.com