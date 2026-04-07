Tragedia a Cervinia | 18enne svizzero travolto dalla motoslitta

Un giovane di 18 anni proveniente dalla Svizzera è deceduto lunedì sera intorno alle 22 a Cervinia a seguito di un incidente con una motoslitta. L’incidente è avvenuto nel centro turistico della località alpina, coinvolgendo il veicolo da neve. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un diciottenne originario della Svizzera ha perso la vita nella serata di lunedì, intorno alle 22, a causa di un terribile incidente con motoslitta avvenuto a Cervinia. Il giovane è rimasto vittima di una dinamica drammatica mentre percorreva il tracciato di rientro di una delle piste locali. Il ragazzo stava guidando il mezzo quando, per motivi che gli inquirenti devono ancora stabilire, ha perso l’equilibrio. Il veicolo si è ribaltato violentemente, scagliando il conducente all’interno del torrente. L’intervento dei soccorsi e le indagini della Guardia di Finanza. Le guide del Soccorso alpino valdostano sono giunte tempestivamente sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Cervinia: 18enne svizzero travolto dalla motoslitta Travolto dalla valanga mentre è sulla motoslitta: l'uomo non si trovaL’incidente è avvenuto nella zona del Lago Nero, a quota elevata, in un tratto particolarmente impervio delle montagne valtellinesi. Tragedia di Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: morto un 18enne svizzeroContinua purtroppo ad aggiornarsi il bilancio delle vittime della tragedia di Crans-Montana: la notizia del decesso di un giovane di nazionalità... Si parla di: Cervinia, 18enne muore in motoslitta sulla pista di rientro. Cervinia, 18enne muore in motoslitta sulla pista di rientroAveva 18 anni. È morto lunedì sera a Cervinia, poco dopo le 22, in un incidente avvenuto sulla pista di rientro. Era a bordo di una motoslitta quando, per ragioni che dovranno essere chiarite, il mezz ... alphabetcity.it Tragedia sulla neve a Cervinia, muore a 18 anni dopo il ribaltamento della motoslittaIndagini in corso della guardia di finanza: il giovane, residente in Svizzera, è finito in un torrente dopo l’incidente ... giornalelavoce.it