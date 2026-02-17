Travolto dalla valanga mentre è sulla motoslitta | l' uomo non si trova

Un uomo di Rozzano, nel milanese, è disperso dopo essere stato travolto da una valanga mentre era sulla motoslitta a Madesimo, in provincia di Sondrio. La slavina si è staccata domenica 15 febbraio, e da allora i soccorritori stanno cercando di rintracciarlo tra le montagne. Un testimone ha riferito di aver visto la motoslitta scomparire sotto la neve e di aver sentito un boato forte poco prima che il versante si staccasse. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta, usando anche cani da ricerca e valanghe, per trovare l'uomo il prima possibile.

L'incidente è avvenuto nella zona del Lago Nero, a quota elevata, in un tratto particolarmente impervio delle montagne valtellinesi. Secondo quanto riporta SondrioToday, per l'intera giornata di ieri, lunedì 16 febbraio, i soccorritori, appartenenti ai diversi enti impegnati nelle operazioni – tra cui vigili del fuoco, soccorso alpino e unità cinofile – hanno lavorato senza sosta in un contesto particolarmente complesso. Le attività si sono svolte infatti in presenza di condizioni meteorologiche avverse e di un quadro nivologico delicato, con abbondanti nevicate recenti e rischio valanghivo elevato, che ha imposto la massima cautela in ogni fase degli interventi.